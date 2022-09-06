新竹縣尖石鄉老鷹溪步道一周前因連日大雨土石崩落損毀，目前已整修完畢開放。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣尖石鄉知名景點老鷹溪步道園區內日前因連日下雨，造成多處邊坡土石崩落，損毀步道設施，上周一緊急公告停止開放入園。經過全力搶修後，嚴重受損的3處已修復完畢，即日起重新開放入園。五峰鄉因軒嵐諾颱風造成山區多處邊坡坍塌道路受阻，目前主要道路均已開通，僅剩前往霞喀羅石鹿的農路仍封閉。

交通旅遊處上周接獲老鷹溪步道內木棧道受損消息，即立刻派員會同尖石鄉公所等單位前往會勘，並盤點步道受損、木棧道斷裂無法通行等較為嚴重者有3處，除拉起封鎖線做為警示外，也旋即派員展開搶修。

經過一周的持續修繕，目前木棧道斷裂處、欄杆破損處已全數修補完成，安全無虞。其餘僅剩如欄杆尚未補漆等較為輕微的修繕作業，後續將再盡速完成。交旅處表示，遊客可盡情前往遊覽，但近日仍因多雨導致步道路面濕滑，請遊客務必注意安全。

由於老鷹溪步道是新竹縣府森遊竹縣健行集章活動的12條步道之一，交旅處指出，活動深獲民眾好評，完成人數已近500人，在縣府全力搶通步道下，遊客已可安心上山進老鷹溪步道繼續集章，也提醒民眾，活動至9月底截止，歡迎各地喜愛山林步道的遊客，來竹縣一睹山林魅力之美，體驗抓寶樂趣。

另外，尖石五峰山區因軒嵐諾颱風帶來的龐大雨勢，造成多處路段因邊坡坍塌而受阻，甚至還有巨石滾落路中，縣議員劉建民指出，目前尖石道路均通暢。不過五峰鄉前往霞喀羅石鹿的清石道路9K處，因雨水沖刷導致地基掏空，桃山村幹事孫智文指出，為考量安全已經暫時性封路，機具無法再進入，五峰災害應變中心已提報縣府搶險工程。