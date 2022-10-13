聯準會鷹派升息造成利率波動度大幅上升，壓縮抵押權型REITs利差空間，使抵押權型REITs行情也出現一波修正。投信法人表示，目前抵押權型REITs股價已相對便宜，若在抵押權型REITs指數位置低於季線超過10％後布局，就過往經驗來看，持有6～18個月平均報酬率可達29～81％，第四季低檔將是逢低加碼的好時機。

據統計，截至9月底止，富時抵押權型REITs指數的股票淨值比已降至0.79，已明顯低於過去10年平均股票淨值比減去1倍標準差的位置0.90，且指數點位已偏離季線超過負10％。

FH富時不動產ETF基金經理人許忠成表示，雖然抵押權型REITs利差被壓縮，但觀察美國銀行金融市場流動性指標，目前金融市場流動性仍處於正常水平，顯示抵押權型REITs近期下跌不是因為金融市場系統性風險引起，其下跌主要還是受利率波動度快速上升影響的風險趨避情緒帶動。

許忠成表示，市場預估2023年第一季聯準會將結束2022年以來的升息循環，參考過去升息經驗，市場殖利率總會領先升息循環終點三～六個月提前見頂，之後債券殖利率與利率波動度會明顯下降，也代表正處修正走勢的第四季將是中長線不錯的布局時點。