富邦投信官網已公告，富邦入息REITs+（00908）ETF將於10/19除息，此次除息為該ETF成立後首次配息，投資人只要在10/18前持有或買進，皆可參與。

富邦入息REITs+（00908）經理人蘇筱婷表示，基於長線投資考量，REITs ETF仍具備持有價值，可於逢回時擇機可適量布局。

對於REITs後市，蘇筱婷表示，由於美聯儲在2020年3月起，為了對抗疫情而進行無限量化寬鬆，2020年以來美國房價持續大漲，直到2022年隨著美聯儲進行升息以來，市場開始對美國住宅市場面臨泡沫破裂的風險感到戒慎恐懼。從REITs營運商的租賃狀況來看，租金仍依不同產業而維持強勢，但整體而言，受到通膨與需求的影響，以公寓為首的房地產投資信託基金仍在積極提高租金。從獲利層面來說，市場預估今年REITs將延續2021年以來的反彈趨勢。

蘇筱婷進一步指出，在通膨環境下有助實質資產估值提升，加上篩選股利率REITs標的有息收，有助於長線投資表現。儘管短線市場震盪，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，在評價已修正下，欲參與除息的投資人，可趁目前市場處於相對低點之際積極布局。