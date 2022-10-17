馬來西亞籍銘傳大學24歲蔡姓女學生遭30歲陳姓犯嫌殺害，陳男輕生後獲救，蔡女遺體已解剖將確認死因；此事件造成兩國網友論戰，馬國網友嗆「台灣不可以去了」，台灣網友則說「沒人要你們來」等內容激烈交鋒；死者蔡女的弟弟對此回應，他雖然支持言論自由，但說話要經過大腦，「欸抱歉我忘記你們沒有大腦。」

此事件震驚台灣與馬來西亞當地，2地網友為此留言互嗆，馬國網友說「台灣不可以去了，司法沒了」、「台灣素質，嘖嘖」、「別去台灣了，現在台灣跟韓國沒什麼分別」，而台灣網友也反嗆「你說的好像大馬很安全一樣」、「沒人要你們來」，雙方唇槍舌戰；死者蔡女的弟弟昨（16）在Instagram上發文回應了。

死者弟弟在Instagram上發文「因為事情不是發生在這些人身上，所以你不痛不癢，我支持言論自由要說話經過大腦」，認為部分網友的留言屬「無腦言論」，最後再嗆1句「欸抱歉我忘記你們沒有大腦」。

死者蔡女曾是銘傳大學學生，已休學，擔任直播主，陳男疑為她的粉絲，陳男遭戒護送醫時聲稱2人透過網路社群認識，12日中午他到蔡女租屋處相處數日後，對方曾透露心情低落，有輕生念頭像讓他幫忙，他才勒斃對方並返回住處吞藥輕生，目前檢方已解剖蔡女遺體，將確認死因和死亡方式，釐清全案為謀殺或加工自殺。

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