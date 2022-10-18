NextDrive聯齊科技今年以「2022邁向淨零，聚焦轉型最前線」為主題，展開兩大系列活動。以《2022台日能源高峰會》聚焦能源轉型前線商機，緊接著於Energy Taiwan台灣智慧能源週發表《新能源管理服務》帶領ESG企業，逐步邁向淨零願景。

經濟部次長曾文生表示，淨零轉型需要跨國的產官學各界共同合作。台灣與日本發展再生能源不止減少碳排，更可降低能源進口依賴。也因為都是孤島電網，在電力調度、電網韌性，及風險控管等也有許多合作交流的可能。

台日能源高峰會聚焦於能源數位轉型、新能源管理，以及新能源數據應用等關鍵議題，希望藉由台日兩國能源觀點及應用實例分享，讓參與者都能更加深入理解能源轉型最前線的科技趨勢與落地應用。

走入淨零轉型時代，各家企業紛紛開始採取ESG行動，不僅整合產、用、儲電等資訊，也從碳盤查、RE100切入計算用電組成，更顯得ESG企業治理趨勢下，新能源管理的重要性。當各家企業都擁有自家EMS能源管理系統時，如何更近一步讓企業活用電力參與電力交易市場，也是未來智慧電網非常重要的議題。

NextDrive推出的新能源管理服務，是台灣第一個以VPP/DR為核心的企業綠電管理解決方案。NextDrive將企業綠電轉型旅程，拆分為3 大系統：首先，透過RE EMS掌握綠電資訊與場域用電型態，並透過AI即時調控需量，避免超約的同時，也建立各場域需量反應的基礎。再者，透過RE ERP追蹤年度綠電占比目標、目前綠電占比達成率、各項綠電成本分佈與採購契約達成率。最後再經由RE Optimize AI分析，為企業最佳化用電行為與綠電成本結構，模擬出不同目標情境下的綠電採購策略。並可依據不同採購策略，再進一步最適化企業個別場域契約容量。

NextDrive創辦人暨執行長顏哲淵分享新能源應用心法。他強調，企業與個人都想邁向淨零未來，但走的方向、步調未必一致，需要有人幫我們即時顯示正確數字、對齊用電行為，其中能源數據化營運就是關鍵核心。