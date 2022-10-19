光學股保勝光學（6517）掛牌在即，19日應上櫃掛牌所需，經董事會通過辦理現金增資發行新股，初估總發行股數達261萬5千股，每股發行價格暫定為28至40元，合計發行總金額達2,615萬元。

保勝光學指出，上述的發行價格為暫定價，實際發行價格及公開承銷方式將授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

保勝光學指出，本次現金增資除依規定，保留發行股份總數之一成，共計26萬2千股由員工認購，其餘九成股數約235萬3千股，原股東將全數放棄認購，改委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷。

保勝光學成立於1970年，為台灣第一家光學製造公司，技術源自於美、日、德三大光學產業國家，以高附加價值的玻璃鏡片及鏡頭利基型產品為主，終端應用包含電影院用專業投影鏡頭、天文及航太光學、運動光學、光學自動檢測設備（AOI）檢測設備、半導體設備、醫療設備等。