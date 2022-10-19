受疫情帶動在亞太地區逐漸盛行的直播帶貨（live-streamed shopping）風潮，也悄悄吹進美國，儘管起步晚且尚未成氣候，但美國零售商、各大品牌及科技平台，仍對此熱門電商模式寄予厚望。

直播帶貨與電視購物的銷售模式很類似，只是數位化時代主場變成網路平台，介紹產品的人由購物頻道主持人變成直播主，疫情期間在中國爆紅後，這股熱潮也往其他亞洲國家蔓延。

中國直播帶貨規模爆炸性成長，此成功經驗美國品牌應會樂於複製。據調研機構Coresight Research估計，今年中國直播帶貨收入，從2020年的1,590億美元擴張到5,120億美元。

美國彩妝公司e.l.f. Beauty數位長喬布拉（Ekta Chopra）指出，該公司的北美行銷策略，已將直播帶貨列為重點。e.l.f. Beauty近幾個月透過TikTok、Ntwrk等直播帶貨平台辦促銷活動。

美國零售商尤其對插足直播帶貨領域躍躍欲試，零售龍頭沃爾瑪最近增加這方面的行銷活動。沃爾瑪與科技新創公司Firework和TalkShopLive LLC合作，在自家官網及app播放直播帶貨影片，也打算開發自家內部的直播帶貨平台。

多位美國行銷人員謹慎看待這股熱潮，畢竟直播帶貨尚未在美國創造可觀營收。但Coresight指出，預估今年美國直播帶貨營收，可望從2020年的60億美元衝高到200億美元，2025年上看570億美元。

不過績效行銷公司Reprise全球商務總裁科尼貝爾（Glen Conybeare），分析直播帶貨之所以能在中國崛起創造驚人銷售成績，原因之一是當地有像阿里巴巴這樣的公司，能形成自給自足的行銷生態體系。

反觀美國可能難有同等的市場規模，美國的品牌行銷人員若要推直播帶貨活動，通常得尋求與網紅名人、零售商或一家以上的科技平台合作。