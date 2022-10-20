聯發科(2454)第三季營收驚險達陣財測，展望第四季，法人認為，因智慧型手機庫存持續修正，估計聯發科第四季營收將季減約1成，且預估產業庫存修正最晚會在明年第二季結束。聯發科將於下周五(28日)舉辦法人說明會，除公布第三季獲利、第四季財測，也會對產業狀況作出最新說明，法人圈也相當關注在產業逆風下，聯發科是否下修全年營收成長率。

聯發科第三季營收1422億元，季減少8.7%、年增加8.5%，驚險達陣財測預估，法人保守預估，考量智慧型手機庫存持續修正，預期聯發科第四季營收將季減約1成。

法人分析指出，有鑑於考量智慧型手機晶片組的交期約為6個月(晶圓製造4個月、封測1.5個月及終端產品組裝1~2週)，故預估產業庫存修正最晚將於明年第二季落幕。

隨著競爭對手高通推出新產品加入競爭，法人表示，觀察到聯發科在中階市場已流失部分市佔率，且在需求疲弱的氛圍下，預計聯發科今年下半年的市佔率恐呈現逐漸萎縮，同時，目前ODM的網通IC庫存過剩，供給高於需求5%，故認為聯發科的出貨量與產品均價將因此受到不利影響，再加上第四季到明年第一季電視晶片組供過於求，因此，預期聯發科之營收與毛利率將於明年第一季觸底，而隨著需求全面回溫，第二季營收可望復甦。

儘管短線宏觀經濟逆風，但產業5G滲透率的上升趨勢穩定，仍是聯發科長期成長的動能，而2023~2024年供平板或筆電使用之ARM架構CPU需求亦值得關注。聯發科作為2024年Apple Watch數據機晶片的潛在供應商，也有相當有機會切入蘋果供應鏈，即便初期的銷量可能很低，若上述業務機會出現更顯著的突破，則聯發科則將會有更多樂觀動能。

聯發科將於10月28日召開法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為主講，除公布第三季財務表現外，也會釋出第四季財務預期，以及對整體產業調整現狀做出更詳盡說明，在市場狀況持續保守修正下，法人圈也關心聯發科對於全年營收成長率是否會有下修動作。