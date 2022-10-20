春源(2010)營建事業受惠國內高科技廠建廠、公共建設等建案訂單滿載，但鋼板等鋼品銷售事業恐受到2023年鋼市低迷拖累，整體營運回歸平穩，故投資建議區間操作，區間價11.5~19.2元。另一法人也認為，考量鋼價大幅反彈的機會不大，目前股價淨值比並未偏低，對春源的投資建議為中立，目標價給予16元。

今年第三季持續受到大陸動態清零政策持續，以及因應高通膨各國祭出升息政策，使經濟前景悲觀，鋼市下游需求疲弱，鋼品價格自第二季高點快速修正，營收及獲利將呈現季減。因此法人預估，春源第三季營收61.47億元，季減6.40%，年減11.60%，預估營業毛利3.13億元，季減39.75%，年減52.50%，預估毛利率5.09%，預估稅後淨利1.09億元，季減52.20%、年減66.71%，預估稅後EPS 0.17元。

2022年下半年度在大陸持續清零政策，以及美國聯準會激烈升息步調造成經濟衰退隱憂，下游客戶展望保守對於鋼鐵原料的採購意願也降低，致鋼品銷售下半年度低迷，不過國內營建需求在台積電等科技廠擴廠，以及公共建設推動下需求持續強勁，工商業建廠的需求也帶動出貨量提升，加上國內汽機車銷售表現仍強，推升相關鋼板材料，春源營建領域營收維持高檔，抵消部份鋼價下跌的衝擊。法人預估2022年營收253.53億元，年減3.61%，預估營業毛利13.82億元，年減11.34%，預估稅後淨利6.57億元，年減46.16%，預估稅後EPS 1.01元。

展望2023年國內營建需求在都更推動、高科技業建廠、公共建設(中正橋、民權大橋翻新)預算，以及大型大樓建案推進下，鋼構事業穩定，在手訂單已達一年。鋼板事業雖主要客戶為四大車廠需求量相對穩定，台灣國內的營建需求可以維持強勁為出貨量帶來支撐，但隨著經濟衰退陰霾未解，尚未看到大量鋼品需求，鋼價大幅反彈的機會不大，預期今年第四季到明年第一季鋼品將面臨價跌量縮之低迷情況，全年度展望保守。法人預估，2023年營收250.95億元，年減1.02%，預估營業毛利13.82億元，年減11.34%，預估稅後淨利5.49億元，年減16.46%，預估稅後EPS 0.85元。

考量鋼價大幅反彈的機會不大，目前股價淨值比約0.9倍，相較三年歷史區間0.6~1.1倍並未偏低，對春源的投資建議為中立，目標價給予16元。另外一法人也提到，觀察春源2015~2022年PBR約0.5~2.1倍，而扣除2021年優異獲利，長期PBR落在0.5~0.8倍區間，2023年PBR約0.76倍，儘管春源營建事業受惠國內高科技廠建廠、公共建設等建案訂單滿載，但鋼板等鋼品銷售事業恐受到2023年鋼市低迷拖累，整體營運回歸平穩，故投資建議區間操作，區間價11.5~19.2元。

春源供應國內汽機車廠的鋼板材料，國內汽機車銷售量對春源出貨有一定影響。今年前8月國內機車銷售量45.85萬輛，年減1%；汽車銷售量27.58萬輛，年減5.9%，主要下滑的是進口車銷量，國產車銷售仍有0.8%的成長水準，因此春源的出貨量仍維持高檔。今年第三季預期因為國內營建需求仍旺，汽機車需求也沒有下滑，春源的出貨量可以維持高檔，但是鋼價已經下滑，壓低營收及獲利。

2021年台灣的建照核發面積為4343萬平方公尺，年增4.58%；今年前7月也有2553萬平方公尺，年增6.84%，整體台灣的營建需求仍在向上成長中。觀察建照核發種類，2022年的建照發放以商業、工業類成長最多，與2020年的情況相似。相反的住宅類則略為下滑，顯示目前支撐台灣營建需求的動能來自海外公司、工廠的回流帶動的建廠需求，從政府統計資料及鋼鐵業者都有反映此一現況，預期在國內營建需求維持高檔之下，可支撐國內的建築用鋼需求，帶動相關廠商出貨維持在高檔水準。