外貿協會20日宣布，外貿協會與台灣機械工業公會共同主辦2023年台北國際工具機展，吸引友嘉集團、東台集團、上銀集團、永進、台中精機及西門子等國內外大廠報名，參展爆棚，重演一位難求盛況，貿協計畫在世貿一館，新增積層製造等三大主題區。

貿協指出，貿協與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展（TIMTOS）」2023年3月6日至11日使用三個展館在南港展覽1、2館及台北世貿1館隆重登場。

貿協統計，台北國際工具機展報名熱度沸騰，再現一位難求的盛況。吸引友嘉集團、東台集團、台中精機、上銀集團、永進、高鋒、慶鴻、油機、台灣瀧澤等國內工具機廠，以及德國西門子、海德漢、三菱及創浦、日本發那科、MAZAK及三菱等國際大廠，將展示最新機種或智慧製造解決方案。瑞士、德國、美國、丹麥等工具機大國也籌組國家館，大秀研發實力。

貿協表示，貿協10月下旬將啟動攤位分配作業，展出內容將涵蓋金屬加工完整生產體系，從金屬切削、金屬成型工具機、關鍵零組件至智慧製造解決方案。2023年台北國際工具機展緊抓疫後全球製造業新趨勢，在世貿一館首次創立積層製造、尖端加工區、未來製造體驗區等三大主體展區，將展示全球製造業的先進技術，並搭配應用研討會。

貿協指出，2023年台北國際工具機展以「Keep Rolling in Metalworking不斷前進」為主題，將期待各式讓金屬加工更智慧、更永續、更高效之解決方案，連結全球金屬加工產業生態鏈。其中世貿一館三大主題展區，將提供更全方面製造新體驗，金屬加工產生革命性影響的先進製造技術的積層製造；引發電動車、航太及低軌衛星應用商機的各式精密金屬加工；工業元宇宙、數位孿生等滿足製造業遠端作業、虛擬實境的最新運用。