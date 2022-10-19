全球第三大半導體矽晶圓材料製造商環球晶19日宣布正式加入全球再生能源倡議組織RE100，以實際行動支持台灣淨零轉型，承諾集團下所有子公司將於2050年100％使用再生能源。

RE100是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）所主導的全球再生能源倡議，匯聚各方企業之力，共同努力提升綠電使用比例。

有感於氣候變遷加速、氣候異常事件發生頻仍，環球晶圓於2021年即自主宣布全集團將於2050年實踐100％使用再生能源的目標。透過正式加入RE100倡議組織，環球晶圓再度承諾其環保永續決心，貫徹「負責任的營運成長」經營原則，恪盡環境、職場健康安全與公司治理的企業社會責任。

為達到使用100％再生能源的目標，環球晶圓雙管齊下－在日常營運方面，針對現行設備降低電力耗費、積極優化重大耗能設備使用效率；在未來能源藍圖方面，藉由簽訂購電協議（Power Purchase Agreement，PPA）與購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates，RECs），輔以母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商（Green Energy Total Solution Provider）的豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢，擴大興建太陽能電廠以同步提高綠色能源使用比例。再生能源使用比例各階段里程碑為2030年20％、2035年35％、2040年50％，並於2050年使用100％再生能源，透過減少發電過程伴隨的碳排放量，致力為環境永續發展盡一份心力。

環球晶圓集團總用電量雖因實施資本支出計畫而上升，透過導入各項節能措施，2021年全球廠區電力單位能耗較前一年減少7.1％、溫室氣體排放量減少8.2％，單位耗水量減少16.1％。環球晶圓採取社會公平、環境永續且具經濟效益的方針為資源使用守則，成功地應對氣候變遷帶來的挑戰，更持續穩定供應全球客戶。透過正式RE100倡議組織，環球晶圓許下綠色承諾，期許自身成為形塑永續環境的美好力量。