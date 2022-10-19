永豐銀行以史上最大參展規模加入今（19）日登場的台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）－台灣國際淨零永續展，亦是唯一參展金融業者。

永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾表示，永豐連續6年參與相關展覽，今（2022）年展覽期間（19日至21日）首創於自家展區舉辦9場講座，剖析太陽光電、綠電交易、儲能、地熱及小水力發電等5大再生能源趨勢與商機，期許透過Energy Taiwan國際化平台與政府、企業共同攜手，實踐綠色金融多元解決方案驅動循環經濟。

廖嘉禾表示，3天展期共9場講座，力邀產、官界代表闡述太陽光電發展趨勢、綠電交易制度實務現況及未來商機、儲能系統應用潛力與結合光電發展的相關政策、地熱及小水力發電現況與未來等5大再生能源主題；永豐銀行則同步提供包括創能、市場自由交易、地熱及儲能等綠色金融解決方案，攜手企業共同打造綠色供應鏈，扮演產業轉型的最佳夥伴。

除領先金融業界跨入儲能及地熱領域，廖嘉禾表示，永豐亦推動綠電交易信託機制，於今年陸續攜手再生能源售電業者－陽光伏特家及南方電力推出電費信託，同時亦提供綠電交易押標金、保證金及儲能輔助服務價金收入等多項管理機制，大幅提升電力交易過程的金流安全性。