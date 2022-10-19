國際半導體產業協會（SEMI）公布「8吋晶圓廠至2025年展望報告」，指出全球半導體製造商8吋晶圓廠產能2021～2025年可望增加20％。其中，以汽車和功率半導體晶圓廠產能成長達58％最高，微機電（MEMS）成長21％居次，代工及類比則分別成長20％、14％。

包括上海先進半導體、比亞迪半導體、華潤微電子、富士電子（Fuji Electronics）、英飛凌（Infineon）、安世半導體（Nexperia）和意法半導體（STMicroelectronics）等晶片大廠，均已宣布8吋晶圓廠新建計畫，以滿足不斷成長的市場需求。

以區域觀察，至2025年，中國大陸8吋晶圓產能將成長達66％，其次依序為東南亞35％、美洲及台灣分別增加11％、日本10％、歐洲和中東8％、韓國2％。

若依總產能占比排名來看，中國大陸持續握有全球最大產能、且產能占比持續增加，約占全球8吋晶圓總產能21％，其他區域產能排名依序為日本、台灣、歐洲及中東地區及美洲。

SEMI「8吋晶圓廠至2025年展望報告」列出超過330座晶圓廠和生產線，包括前次4月更新以來53座晶圓廠和生產線75處更新資訊，以及4項新建計畫。