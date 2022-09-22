摩根大通分析師出具報告指出，到2025年，蘋果約四分之一iPhone手機可能在印度生產，考量地緣政治緊張局勢升高和中國嚴格的防疫封控政策，該科技巨頭將把部分產線從中國撤出。

小摩預期從2022年底開始，蘋果可能把約5%的iPhone 14產能轉移到印度。到2025年，約25%的所有蘋果產品，包括Mac、iPad、Apple Watch和AirPods，料將在中國以外的地區生產，而目前這一比例只有5%。

印度是全球第二大智慧手機市場，僅次於中國。

自2017年起透過緯創(3231)和鴻海(2317)開始在印度組裝iPhone手機以來，蘋果已經大舉投資印度，順應印度政府力推本地製造的計畫。

這場大流行阻礙了企業遷移供應鏈的計畫，但隨著各地鬆綁防疫限制，包括蘋果在內，有更多公司今年將重新加速這些轉移陣地的計畫。

摩根大通分析師Gokul Hariharan表示，鴻海、和碩(4938)等台灣供應商在蘋果產線遷往印度的過程中扮演關鍵性的角色。從中長期來看，我們也預期蘋果將把當地企業納入供應鏈。

彭博社在本月早些時候曾報導，由於蘋果有意解決在中國生產滯後的問題，印度最大企業塔塔集團（Tata Group）正在與緯創進行協商，雙方有意設立一家合資企業負責在印度組裝iPhone。