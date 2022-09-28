彭博社報導，消息人士透露，由於需求未如預期般激增，蘋果公司已經放棄iPhone 14手機今年的增產計畫。

報導指出，蘋果已經通知供應商取消今年下半年iPhone 14系列手機最多增產600萬支的計畫。蘋果預計今年將生產9,000萬支iPhone 14系列手機，和去年的i13系列差不多，而這也是蘋果在今年夏天最初的預測。

消息人士表示，高階版iPhone 14 Pro系列的需求高於入門款，某供應商因此將iPhone 14產線轉而用於生產高階版。

根據市場調查公司Gfk對中國、歐洲和亞洲已開發國家開賣頭兩天所做的銷售調查，與去年同期相比，iPhone 14系列在歐洲與亞洲已開發國家的總銷量與營收皆下滑，不過iPhone 14 Pro/Pro Max需求強勁，在中國的銷售表現也意外好。該報告指出，iPhone 14系列手機總銷量疲軟，最主要的原因是今年只有iPhone 14 Pro/Pro Max的規格升級讓人有感。