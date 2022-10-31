儘管今年因科技股大跌而慘賠，但大多數ETF投資人似乎並沒有賣出他們的基金套現。

今年以來，熱門的方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）和科技精選SPDR基金（Technology Select Sector SPDR Fund）分別重挫59%和25%，但到目前為止並沒有出現明顯的資金外流。

Invesco全球ETF及指數策略部門主管Anna Paglia表示，這是因為投資人更忠於成長概念，不會因近來的市場波動受到動搖，「你不會根據今天發生的事和下個月將發生的事來評估公司的增長，你會根據你認為5年或10年間會發生的事來評估公司增長」。

以科技股為主的那斯達克指數上周五反彈大漲近3%，在所謂的「超級財報周」則收漲逾2%，儘管亞馬遜因發布悲觀的財報和財測導致股價大跌6.80%。

與去年11月創下歷史高點相比，那斯達克指數仍然下跌近32%。

包括追蹤那斯達克100指數的ProShares UltraPro QQQ等許多大規模ETF基金也都沒有見到投資人棄守的現象。ProShares UltraPro QQQ今年以來已經下跌74%。VettaFi金融分析師Dave NadigDave Nadig表示，他認為是未來的成長前景讓投資人不離不棄。