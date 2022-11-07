豐興(2015)周一(11月7日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價每公噸下跌400元，廢鋼、鋼筋連2周下跌。型鋼產品基價也每公噸下跌500元，終結12周平盤。

國際盤價在旺季下仍疲弱，豐興經理莊文哲表示，近期鐵礦石的下跌確實有影響廢鋼走勢及鋼價。目前買氣還是在觀望，廢鋼原料是否止跌為重要關鍵參考指標。鋼筋方面，客戶這周應該有機會成交。

回顧上周10月31日盤價，受到國際原物料價格走跌，廢鋼、鋼筋均由平盤轉跌，國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價亦每公噸下跌400元。型鋼產品基價則續平盤，連續12周持平。

本周豐興盤價全面下跌，鋼筋、廢鋼價格續滑，廢鋼收購價在每公噸1.03萬元，鋼筋價格則為每公噸1.94萬元，而型鋼基價也轉跌至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周續跌，從每公噸365美元下滑至355美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續滑，從每公噸355美元降至345美元，日美國際盤價均下滑，並連跌3周。澳洲鐵礦砂則從每公噸81.8美元轉漲至87.75美元。