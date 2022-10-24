豐興(2015)周一(10月24日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋基價、型鋼產品基價全面平盤，其中廢鋼連2周持平，型鋼更已連11周持平。

邁入10月底，傳統旺季買氣方面，因上月及本月初採購量大，下游消化鋼筋庫存，買氣仍處於觀望階段，觀察原料走勢再做反應。豐興經理莊文哲表示，鋼筋下游客戶在原料走勢未有明顯拉抬時持續消化先前已採購的鋼筋，未積極進場。而國內廢鋼交貨量偏低，原因在於產出量少因此國內價格有撐。

回顧上周10月17日盤價，因日美國際廢鋼盤價上漲，但漲幅均不大，變化未明顯，故豐興廢鋼轉平盤，國內廢鋼再度平盤，而為反應成本，鋼筋基價每公噸調漲200元，避免陷損需要適度調漲，中止連兩周平盤。型鋼產品基價持續平盤，已連十周持平。

本周豐興盤價全面持平，國內廢鋼再度平盤，廢鋼收購價為每公噸1.09萬元；鋼筋基價平盤為每公噸2.02萬元，型鋼產品基價平盤，繼續維持至2.68萬元。豐興經理莊文哲說明，國際盤小跌5元，至少沒有繼續上漲對鋼筋成本而言稍可舒緩壓力。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周下跌，從每公噸380美元下滑至375美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也下滑，從每公噸370美元降至365美元，日美國際盤價均下滑，但跌幅均不大。澳洲鐵礦砂則由每公噸95.65美元續跌至92.1美元。