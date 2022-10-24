美股期貨在周一基本上保持平盤；此前該三大平均指數在上周五創下自六月以來的最佳單周漲幅。

周一美股期貨持續徘徊在平盤，道瓊工業指數期貨小跌28點或0.09%，標普股指期小跌0.05%，那斯達克小漲0.02%。

隨著企業第三季財報的公布，股市又經歷動盪的一周，上周五道瓊升748點或2.47%，標普和那斯達克分別升2.37%和2.31%。推進道瓊在上周漲了4.9%，標普升4.7%，那斯達克漲5.2%。

迄今為止，企業財務報告對股市的影響喜憂參半。上周五，銀行股高盛和摩根大通在公布業績後，皆上漲逾4%。但並非所有業企業財報都是穩健的，Snap在業績不如預期之下，股價下跌28%。

儘管國債殖利率上升，股市在上周五還是大漲。10年期國債殖利率升至2008年的高位，而企業公布的財報好壞參半。

CIBC的首席投資長David Donabedian說；「股市正試圖觸底，以到達熊市最後階段」。「現在感覺就像是一個雙向市場，質疑者和相信觸底者正在進行一場拉鋸戰」。