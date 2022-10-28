為期兩天的FinTech Taipei 2022台北金融科技展今（28）日在台北世貿一館舉辦，中信金（2891）為達成創造臺灣金融科技影響力的願景，近年積極發掘具獨特性及市場發展潛力的海內外金融科技公司，包含區塊鏈貿易融資平臺「Contour」、個人收支數據科技新創「麻布集團」、行車場景金融科技新創「車麻吉」，相關作為深受各界肯定，於FinTech Taipei 2022台北金融科技展首屆頒發的金融科技獎中，榮獲「金融科技投資獎」肯定。

中信銀行董事長利明(南犬)表示，中國信託始終保持勇於突破、擁抱科技的企業創新思維，持續發展領先業界的數位金融應用。今年以「隨行金融、虛實穿梭」為主軸參展，中國信託金控整合銀行、保險、資融等各子公司共7大項創新金融應用展區，運用虛擬實境（Virtual Reality, VR）及混合實境（Mixed Reality, MR）技術，全新打造串聯虛實交易的「元宇宙分行」，以及著重普惠金融與環保的「ESG永續金融ATM」，另外推出涵蓋人工智慧（Artificial Intelligence, AI）機器人投資、親子、個人化「Home Bank APP」、結合AI影像辨識生理數據等技術的「i健康一站式健康管理」，以及即將推出的「Fula付啦 先買後付」最新金融科技應用。

中國信託不斷思考如何滿足客戶日常生活不同的金融需求，持續與異業結盟，打造跨場景金融生態圈。「中信統一數位好友圈」展區與統一超商深度合作，除了展出以icash Pay綁定信用卡、連結存款帳戶等功能，也讓民眾可在Home Bank APP查詢與兌換OPEN POINT點數，並首度推出OPEN POINT會員轉帳、提款免手續費等交易優惠；「All-in收款平台」展出即將上線的票券收付機制，中信銀行成為Apple在臺灣首家合作銀行，提供商家票券收付的創新整合性服務，未來民眾將中信銀行合作商家的優惠票券存入Apple Wallet後，透過手機於中信刷卡機付款，即可完成票券核銷和後續款項餘額的支付。中信銀行亦提供商家雲端收款、手機刷卡機等功能，滿足商家及民眾各類收付款需求。此外，中國信託資融公司則展示創新支付工具「Fula付啦」，民眾可簡單自動取得消費額度、享受分期付款交易體驗，帳單查詢和還款皆可隨時透過APP完成，為便利快速的「先買後付」支付模式。

「ESG永續金融ATM」專區有多項中信銀行ATM機臺的獨家技術，如支援多達12國語系服務，及身、視障朋友最友善、便於操作的ATM機臺，以及中信銀行與內政部警政署刑事警察局合作規劃，將推出智能防詐即時通報系統，未來也將攜手財金資訊股份有限公司及同業，推出「跨行身分驗證」服務，打造最完善的普惠金融服務。值得一提的是，中信銀行ATM無紙化服務，將交易明細及優惠券等資訊導入中信銀行LINE官方帳號及Home Bank APP，一年可省下約7,000萬張收據，堆疊高度超過13棟台北101，積極響應環境保護政策，領先同業於今年8月通過英國標準協會（British Standards Institution, BSI）稽核，取得ISO14067碳足跡盤查認證。

台灣人壽保險公司打造的「i健康 一站式健康管理」，運用區塊鏈技術整合破碎的個人健康數據，並透過演算法預測疾病風險，搭配遠距醫療諮詢推薦健康外溢保單，參展民眾可透過影像生理辨識技術量測生理數據，評估疾病風險。另外，為鼓勵運動風氣，企業可透過「TeamWalk」職場健康管理APP，以遊戲方式鼓勵員工相約運動，同時幫企業賺取團險回饋金。

中信金控科技長賈景光表示，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加速金融服務數位化，中國信託為臺灣數位金融發展先行者，秉持企業創新精神，培養區塊鏈、客戶體驗、AI等科技專業團隊，也透過內外部創新合作與提案刺激創新思維，讓創意得以落地。