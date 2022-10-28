美國聯準會（Fed）最關注的指標個人消費支出（PCE）物價指數今（28日）公布，9月數據升幅擴大，年增6.2%平於前值，低於預期，但扣除食品與能源的核心PCE年增5.1%，較前值大幅上升，加強Fed第四度升息3碼預期，10年期美債殖利率來到3.97%。美股3大指數早盤開高，道瓊工業指數大漲逾400點，那斯達克指數漲約0.6%。

截至台灣時間21點58分，道瓊工業指數上漲420.30點（或1.31%），暫報32453.58點；那斯達克指數上漲70.51點（或0.65%），暫報10863.19點；標普500指數上漲30.64點（或0.8%），暫報3837.94點；費城半導體指數上漲37.71點（或1.61%），暫報2378.31點。

5大科技巨頭唯亞馬遜重挫，受令人失望的Q4財報影響，亞馬遜大跌超過10%，微軟漲1%，蘋果漲逾4.5%。半導體類股普遍上漲，超微漲超4%，輝達漲2%，台積電ADR小跌0.4%，聯電ADR漲0.6%。