在加速升息衝擊下，美股9月及10月上演2002年以來最差表現。永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，標普500指數本益比低於十年均值，本益比修正近尾聲，預期升息雜音漸緩後，可望迎來估值回歸的上漲機會。統計過去歷史表現，標普500指數跌破200日移動平均線20%，是進入股市的好切入點，目前逢低布局時機出現，分散買、存股，都是不錯的策略。

美國期中選舉到來，整體政策偏多有利反彈步調延續，生技、綠能等政策偏多族群擁有中長線利基，陳泓睿分析，綠能族群除受惠長線淨零碳排目標拉動，短線上有美國通膨削減法案、中國限電等題材加持，挹注族群表現機會。短期金融市場雖波動震盪，然利空充分消化後，市場提供低檔布局機會，投資人反而可趁市場震盪時，搭上中長線成長列車。

陳泓睿指出，標普500指數今年跌幅約二成，那斯達克指數今年更下跌達三成，短期結構性通膨壓力仍在，美國就業市場、工資增長和消費數據表現強勁，支撐聯準會升息底氣，也讓景氣衰退風險升溫，惟包括地緣政治、疫情、戰爭等利空風險，大多已提早反映在市場，整體來看，股市利空逐步鈍化，布局的機會也在低迷中開始出現。

在選股方向上，陳泓睿分析，半導體年初率先回檔，在庫存調節後可能有反彈機會，全球半導體廠預計需要2至4個季度去化庫存，2023年第3季後有望重回成長動能，積極去化庫存有利於半導體股價提早觸底，並開始新的上升週期循環，多數公司評價已大幅修正，以存股佈建，低檔累積部位，後續的反彈表現可以期待。

此外，陳泓睿指出，生技醫療產業的剛性需求不易取代，生技與製藥類股表現相對抗跌被視為資金避風港。SPDR健康照護類股ETF (XLV US)今年迄今下跌4.80%，比標普500指數則重挫二成相對抗跌。迎接全球醫學年會旺季來臨、生技醫療產業持續受惠新藥臨床實驗利多、FDA藥證批准及產業併購激勵，有望帶動類股行情維持震盪向上表現。投資人可分批透過全球生技醫療基金、ETF布局，若遇美股急跌，更可伺機掌握加碼機會。