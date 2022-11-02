由於報告顯示就業市場出乎預料的好，加深美國聯邦準備理事會（Fed）可能有必要繼續積極升息以對抗通貨膨脹的憂慮，美國股市今天開高收低。ˉ

道瓊工業指數下跌79.75點或0.24%，收32653.20點。

標準普爾指數下挫15.88點或0.41%，收3856.10點。

那斯達克指數挫跌97.30點或0.89%，收10890.85點。

不過，費城半導體指數上揚18.298點或0.77%，收2402.752點。（譯者：陳政一）1111102