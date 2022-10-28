周四美股主要指數漲跌互見，投資者人消化穩健的經濟數據以及有好有壞的業績報告。由工業股帶動，道瓊指數小漲作收。科技巨頭不盡理想的財報和悲觀的展望拖累股價走跌，給標普500指數和那斯達克指數帶來壓力。

美國第三季國內生產毛額（GDP）顯示其經濟重拾增長，加上季度核心通膨數據持穩，緩解了業績報告帶來的衝擊。

跟進微軟和谷歌母公司Alphabet提出悲觀的預測，臉書母公司Meta Platforms股價暴跌24.56%。

重型設備製造商開拓重工（Caterpillar Inc）上季獲利優於預期，帶動股價上漲7.7%，成為推升道瓊指數的最大動力。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，雖然聯準會在11月會議升息75個基點幾乎已成定局，但12月升息幅度降為50個基點的可能性也來到了55%。

第三季財報季火力全開，標普500指數成分股中有227家已經發布財報，其中74%業績優於市場預期。分析師現在預期標普成分股總獲利成長2.5%，低於10月初預估的成長4.5%。

★主要指數

道瓊指數漲194.17點或0.61%，收32,033.28點。

標普500指數跌23.30點或0.61%，收3,807.30點。

那斯達克指數跌178.32點或1.63%，收10,792.68點。

費城半導體指數下跌35.74點或1.50%，收2,340.60點。

★消息

美國經濟分析局公布，第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.6%，優於市場預估的2.3%，而擺脫連兩季的負成長意味著經濟重返擴張，至少顯示通膨疑慮暫得以紓緩。此外，備受關注的第三季連鎖加權物價指數漲幅從第二季的9%急跌至4.1%，遠低於市場預期的5.3%。聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數僅上揚4.2%，較第二季的7.3%大幅回落。美國公債殖利率應聲走跌。

美國勞工部公布，上周（截至10月22日）初次請領失業給付人數周增3000人，為21.7萬人，少於市場預估的22萬人。截至10月15日止，持續請領失業金周增5.5萬人，為143.8萬人，超出市場預期的139萬人。

歐洲央行（ECB）周四會後宣布連續第二個月升息75個基點（3碼），此決議符合市場普遍預期。該央行並暗示將開始縮減其龐大的資產負債表，其中包括將收緊攸關銀行放貸的「定向長期再融資操作」（TLTRO）。

周四紐約期油收漲1.33%，為每桶89.08美元，布蘭特期油收漲1.33%，報每桶96.96美元。