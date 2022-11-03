★分析

Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，這是一次演說，或許只是一時的挫敗。我不認為他（聯準會主席鮑爾）應該這麼做，但我理解他為什麼這麼做，從大局來看，他正在做現在是正確的事，最終這將有利於經濟和市場。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，直到鮑爾召開記者會之前，股市的反應都是正面的，鮑爾在恢復物價穩定的承諾上沒有動搖，市場顯然對此不太高興。

在聯準會發布決議和鮑爾召開記者會之前即有專家預測聯準會將升息3碼，也將暗示可能自12月起縮減升息幅度，但鮑爾會避免讓市場太過興奮。就鮑爾而言，在「暗示升息可能變得不那麼激進」和「堅持聯準會將繼續對抗通膨」之間，其尺寸拿揘必須非常小心，這將是他所面臨的挑戰。貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，鮑爾應該會試著在不輕易掀起狂熱或影響金融環境的情況下，很有技巧地讓75個基點退場。

Brandywine Global投資組合經理Jack McIntyre表示，聯準會主席鮑爾發言的語氣相當強硬，這意味著美國央行在對抗通膨上仍有很長的路要走，利率水平將高於先前預期。目前沒有任何鴿派跡象顯示聯準會可能準備暫停升息步伐。

★類股

標普500指數全面下挫，成長型的非必需消費類股（跌3.79%），科技股（跌3.47%）以及通訊服務類股（跌3.04%）表現最疲弱。具防禦概念的公用事業股跌1.02%，跌勢最輕。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數再度逆勢收高0.94%，中國政府可能鬆綁清零政策的消息持續帶來激勵。

★重磅股

重量級科技股全面重挫，蘋果跌3.73%，微軟跌3.54%，亞馬遜跌4.82%，Alphabet跌3.87%，特斯拉跌5.64%，Meta跌4.89%，網飛跌4.80%。

道瓊指數成分股方面，僅波音（漲2.81%）、Verizon（漲0.91%）和高盛（漲0.35%）收高。Salesforce跌6.14%，跌幅最大，其次為迪士尼跌3.94%，以及蘋果和Nike分別跌3.7%。

主要晶片股全面收黑，超微跌1.73%，恩智浦跌2.13%，應用材料跌2.26%，輝達跌2.39%，美光跌2.57%，德州儀器跌2.71%，英特爾跌3.11%，高通跌4.12%。

★焦點股

超微（Advanced Micro Devices,AMD）收跌1.73%，但盤中一度上漲2%，儘管營運難逃PC市場衰退的打擊，超微上季營收不如市場預期，本季和全年展望也意外疲弱，但該公司看好數據中心業務仍有可為，並承諾在支出方面將謹慎節流。摩根士丹利周三維持對超微的「加碼」評級不變。

Airbnb大跌13.43%，該住宿短租平台上季營收表現符合市場預期，且每股盈餘意外強勁，但本季營收預測區間的最高值不如一些分析師預測。

波音收漲2.81%，財務長Brian West向投資人表示，737 Max和787飛機的交貨量增加，明年可望帶來30億至50億美元的自由現金流。

高通收跌4.12%，盤後重挫7.59%。該晶片大廠上季財報符合市場預期，但本季財測意外疲弱，並宣布自本季起開始凍結人員招聘。

★台股ADR

台積電ADR跌1.72%，收60.52美元，換算台股價格為389.39元。

聯電ADR跌1.67%，收5.89美元，換算台股價格為37.9元。

日月光ADR跌3.12%，收4.97美元，換算台股價格為79.94元。

中華電信ADR漲0.84%，收33.58美元，換算台股價格為108.03元。