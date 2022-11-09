房市調控一向從嚴的北京市8日突發新政，宣布通州區內的台湖、馬駒橋兩地商品住房不再實施「雙限」政策，可執行北京經濟技術開發區商品住房政策有關規定，包含京籍家庭可擁有兩套住房，非京籍家庭連續5年社保或納稅可擁有一套住房。

根據第一財經報導，新政發布之後，一批此前不滿足通州限購條件的購房者，重新擁有了購房資格；還有此前已掛牌售出房源的業主，看到新政後悔「賣早了」。一位負責馬駒橋商圈的房產仲介表示，新政效果如何還要持續觀察，部分二手房業主大概率會調價。

業內人士看來，不再執行通州「最嚴限購令」後，這兩個區域的房市活躍度有望提升，購房需求或將有效釋放。不過，該政策並不能視作通州、乃至北京市限購政策放開的訊號，引起這兩個區域購房政策變動的根源是行政區劃調整。

觀察過去的10月，北京整體市場熱度回升，新建商品住宅成交較上月上升14.22％、較上年同期上升27.79％，單月成交創1年內單月成交高峰；不過，二手房市場掛牌量正不斷提升，買方觀望情緒較重，後續市場有望止降上行。