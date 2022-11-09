jpp-KY 經寶精密(5284)111年第3季營收達12.7億元，銷貨毛利4.4億元，營業利益2.17億元，稅前淨利2.23億元，本期淨利1.76億元，前3季毛利率達34.34%，創近五年來同期新高，基本每股盈餘4.03元，超過去年全年度表現。

展望未來，經寶精密指出，航太部門除了原本就是A320駕駛艙機構件的少數供應商，按照Airbus官方公布的生產規劃會有雙位數的成長，公司累績多年開拓的結構零組件以及維修市場零組件也逐漸開花結果，自第三季陸續帶來新的營收進帳，也是下半年連續創下新紀錄的主要動能。

此外，為客戶建置的自動化沖壓及組裝產線第四季開始加入量產，伺服器及機櫃(Rack)的需求仍然暢旺，數位飲料機則隨著國際旅遊的開放以及客戶搶占市場的規劃而供不應求，電動機車換電站及充電樁也接到新的訂單進行當中，未來的成長動能值得市場關注。

經寶精密自今年下半年開始，受惠於航太產業大復甦、工業電腦伺服器持續暢旺以及客戶數位飲料機大賣，使得營運如同吃下大補丸，連續創下歷年工廠單月營收新紀錄，並且在10月份單月營收一舉突破2億泰銖大關，不僅泰國母公司的航太部門業績超乎預期，歐洲航太子公司的業績也有明顯的成長，以目前訂單滿載的狀態，可望持續維持在營運的高峰。