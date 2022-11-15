凱基投顧表示，全球股市迎無基之彈，有望延續至明年初，可短期佈局三大族群：（1）產業疑似落底者，包括面板、驅動IC、電競；（2）明年獲利仍增且本益比低於10倍者，涵蓋ABF、軟板、伺服器、汽車零組件等；（3）陸經濟解封受惠者，如餐飲消費與手機晶片等。

凱基投顧最新研究報告指出，全球股市與台股反彈主因，包含製造業庫存調整即將觸底的期待、聯準會（Fed）升息循環即將觸頂的預期、國際資金進入年末休假模式營造內資作多的機會，而市場對中國即將鬆綁清零政策的期待，更是本波全球股市反彈的重要催化劑。

凱基投顧觀察到，本次財報季產業界共識為景氣將於明年首季觸底，由此支撐市場心態由空翻多，預期對基本面即將觸底的樂觀，將有助股市延續反彈行情，但投資人需注意明年1月下旬開始的新一波財報季恐怕會釋出令人失望的消息。

此外，美國最新公布10月份通膨率明顯降溫，且Fed官員也暗示未來將放慢升息步伐，帶動美元指數回落並支撐全球股市反彈，資金面的利多有機會持續支撐市場，惟Fed基準利率升至約5％即觸頂的市場共識仍存在變數，因為明年的通膨是否持續降溫才是Fed利率政策的最後依歸。

若從資金面觀察，儘管國際資金今年大舉出脫台股，但根據往年經驗，每年11～12月期間國際資金對台股的買賣超動作皆會顯著放緩，而今年更在Fed鷹派升息進入尾聲，帶動美元指數與美債殖利率短期不易強升下，不僅降低國際資金於年末大幅賣超台股的機率，更塑造內資進場搶反彈的機會。

凱基投顧表示，全球股市與台股此波反彈有機會延續至明年初，短線建議選股作多，長線則維持提高現金部位以因應指數持續下探的風險。

短期族群佈局可以鎖定三大族群，其一為產業疑似落底跡象明顯的族群，包含面板、驅動IC、電競等；其次為明年獲利依然維持增長且預估本益比低於10倍的類股，此涵蓋ABF、軟板、伺服器、汽車零組件等；最後則為中國即將邁向經濟解封且直接受惠族群，如餐飲消費與手機晶片等。