歐洲股市周二收在近八周高點；投資人冀望於美國期中選舉能對市場帶來有利的結果，此外珠寶商Pandora股價大漲，推進大盤指數。

在科技股和零售股成為最搶手的板塊之後，股市在大部分時間震盪波動，周二歐洲Stoxx 600指數收漲3.27點或0.78%，為421.61點。

大多數地區股市皆上漲，德國股市升1.15%，英股升0.1%，法股升0.4%。

Pandora大漲10.6%，報460.6丹麥克朗；該珠寶商強調，即使生活成本飆升，消費者需求依舊強勁。

隨著美國期中選舉投票，華爾街主要指數上漲，分析師預計共和黨即將獲勝，並出現一個分裂的政府。

荷蘭合作銀行資深市場經濟學家Teeuwe Mevissen說，投資人預計共和黨人至少會獲得眾議院多數席次，並也有可能在參議院獲勝，「共和黨人比民主黨人更支持商業，所以是今天我們看到的股市局面」。

投資人也關注周四即將公布的美國通膨數據，觀察聯準會收緊政策是否有效壓低通膨。

優於預期的企業財報，以及美聯準會小幅升息的希望，協助Stoxx 600指數在11月開頭有了堅實的基礎。

根據Refinitiv的數據，近60%的企業公布了優於預期的財報，而在一個正常的季度中，有53%的企業獲利業績會超出分析師預期。

歐洲央行有兩名官員表示，即使經濟遭受損傷，歐洲央行也應該繼續升息，因為通膨可能會造成更大的痛苦。

能源股下跌1.6%，為唯一下跌的板塊；市場擔心經濟衰退，同時重要的原油進口國中國出現新冠疫情惡化，需求可能放緩，導致原油價格下跌。

愛迪達大漲4.4%，報120歐元；德國同業Puma的負責人Bjorn Gulden同意在明年1月接掌愛迪達。

慕尼黑再保險升2.7%；儘管颶風Ian重創保險業，但該公司上季淨利增加44%，並堅持了全年獲利目標。