金管會10月陸續宣布各項穩定股市措施，包括調降每日盤中借券賣出委託數量、提高融券保證金成數、收盤跌幅達3.5％次日不得平盤下放空。近期市場信心回穩，11月以來台股價量齊揚，帶動台股ETF走升，上季於證交所掛牌的凱基優選高股息30（00915）ETF，自10月中旬以來也逐步反彈。

證交所表示，凱基優選高股息30ETF追蹤台灣多因子優選高股息30指數，主要由市值前300大的上市櫃股票，經流動性檢驗後，以營業利益及資產報酬率或股東權益報酬率等條件篩選，排除近期股價表現下行風險較高者，再考量自由流通市值、波動及股息納入30檔。

該指數以自由流通市值加權，並依股息指標調整權重，個股權重上限8％，每年6月及12月進行成分股檢視與調整。

凱基投信經理人施政廷說，限空令多半在市場情緒恐慌探底時施行，過去台股於1998年9月、2008年9月、2015年8月、2020年3月都曾經歷限空令，當時大盤指數多位處相對低檔，後續較可能呈反彈格局。他也表示，重押單一產業或個股或許較有壓力，可考量廣納電子、金融、傳產且兼顧多因子的商品。

台股ETF市場提供市值型、產業主題型或聚焦因子策略等多元的商品供選擇，不過，證交所也提醒，任何投資都有風險，投資人務必先了解金融商品特性，選擇適合自身投資目標及風險承受度的投資工具，審慎評估及決策。