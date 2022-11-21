車用晶片接單大爆發，傳特斯拉、福特向台積電擴大下單，經濟部長王美花今日表示，對於個別公司商業不予評論，但是車用晶片是未來比較大成長機會，台灣在晶片供應扮演重要角色，並且希望車用晶片設計也是台灣很大機會，希望能夠在國際上取得很好地位。

對於《產創條例》修正增加10條之2，鼓勵半導體業研發投資，俗稱台版晶片法，仍有專家認為，鼓勵投資仍不足夠。

王美花表示，台灣半導體發展很多面向正在討論，不僅是產創條例10條之2，還有研發、群聚效應、人才等，全面性的討論並與半導體企業討論，每個國家情況並不相同，例如日本已經很久沒有新設半導體廠，所以大量補貼；台灣已經有既有生態系，才在10條之2作修改。

台灣半導體發展不斷優化生態系，目前超過上千供應鏈在台灣，目前沒有任何國家取代台灣，先進製程部分台積電也有說會在台灣落腳。

艾斯摩爾(ASML)也表達要增加在台灣投資半導體生意做得更好，沒有去台化問題。至於龍潭擴廠要充分準備，桃園具有地緣關係，是未來先進製程優選地方。