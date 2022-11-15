Morningstar Direct最新資料顯示，2022年第三季於台灣發行成立的基金一共吸引新台幣487億元的資金，淨資產總額達新台幣4.59兆元。儘管全球市場動盪，台灣發行成立的長期共同基金及ETF連續7個季度錄得資金淨流入，其中以股票型基金最為強勁。

按資產類別計，股票型基金在第三季共吸引了新台幣1259億元的資金淨流入，季度的成長率為8%。固定收益型基金淨流出在第三季持續，金額達新台幣198億元。股債混合型基金則呈現新台幣136億元的淨流入。

根據Morningstar基金組別，台灣投資人仍然偏好台灣大型股票基金，淨流入金額達新台幣1011億。投資人在第二季從人民幣債券基金中淨贖回新台幣953億元後，在第三季再淨贖回新台幣279億元。

以投信公司來看，元大投信在第三季從旗下旗艦台灣大型股票ETF吸引了新台幣387.4億元的資金，持續鞏固其領先的市場地位。富林克蘭坦伯頓則受到來自貨幣市場ETF以及固收基金的贖回影響，成為本季錄得最大的資金淨流出的投信公司。

至於各檔基金的資金流向，在開放型基金市場部分，兩檔平衡型股債混合基金的資金流入領先群雄，當中以第三季內推出的元大全球優質龍頭平衡基金以新台幣218億元淨流入排行第一位。國泰全球多重收益平衡基金在第三季呈現最高的淨流出，金額達新台幣40億元。

永續類資產的資金流向方面，整體來說，以市場最大的永續型基金─國泰永續高股息(00878)為首，台灣的投資人在第三季向考量永續性議題的基金投入了共新台幣446億元的資金。在2022年九月底時，ESG基金的總資產規模達新台幣2396億元。