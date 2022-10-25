中央流行疫情指揮中心昨日提出四大鬆綁政策，唯獨確診者隔離措施仍未開放，恐影響許多國人的投票權。台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民今天建議，台灣可比照日本模式將確診者隔離從7天下修至3～5天，並在確診者與健康者分流，以戴口罩、快速的方式完成投票的前提下解決投票爭議。

根據日本最新的確診者指引，無症狀者可短暫外出，有症狀者則建議在家隔離24小時，國內是否有可能以日本模式為確診者的投票權解套？黃立民認為，要完全讓確診者外出，等於是比照流感免隔離，但這牽涉到將新冠病毒從第五類法定傳染病降為第四類的問題，至少今年底是不太可能。

黃立民說，衛福部長薛瑞元日前已定調，今年底前不會降新冠的法傳類別，因此今年底前就不可能完全不管它，但若要兼顧投票權以及健康權，可以在確保分流、戴口罩、快速投票的前提下，盡可能降低確診者的投票感染風險，指揮中心日前的說明，也可看出傾向讓確診者出來投票。

隨著國內防疫政策一步步鬆綁，變種病毒對我威脅是否將提高？黃立民指出，現在病毒變種的速度太快，加上檢測分析的技術進步，專家要追根本追不完，也很難預測未來會是哪一個變種病毒將成為國內主流，此時就得回歸基本面，關注住院人數、重症人數、加護病房使用率、死亡人數等四大指標。

黃立民坦言，若年底前專責病房制度仍然維持，第一線的病房調度恐怕會捉襟見肘，畢竟專責病房就是隨時空在那，一旦中風、高血壓、糖尿病患增加，且冬季又是呼吸道疾病高峰期，這時在病房調度上就會很吃力，這是國內醫院的普遍現象。

黃立民提醒，過去兩年流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒幾乎銷聲匿跡，但今年9月起，RSV病毒開始暴增至單周2、30例，平均每周都有2例住進加護病房，顯示其他呼吸道疫情已經開始反撲，尤其今年流感病毒是H3N2，就是過去疫情最慘的那一年，呼籲國人踴躍接種疫苗，否則年底將對醫療帶來很大的負擔。