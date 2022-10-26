台股加權指數26日開在12,666.42點，權王台積電（2330）開低在370.5元，隨即有買單拉抬，台積電股價由黑翻紅，IC設計龍頭股聯發科（2454）、股王大立光（3008）股價紛紛往上，記憶體南亞科（2408）、元宇宙指標股宏達電（2498）亦呈上漲，多頭信心略見恢復，早盤指數在平盤下附近震盪。

疲軟的經濟數據暗示聯準會（Fed）激進的升息政策開始奏效，這帶動公債殖利率下挫，進而激勵美國四大指數連續3個交易日反彈。

道瓊工業平均指數10月25日終場上漲1.07％（337.12點）、收31,836.74點，創9月12日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲2.25％（246.5點）、收11,199.12點。費城半導體指數上漲2.26（53.14點）、收2,404.69點

元富投顧指出，若Fed在11月份再升息3碼，美國實質利率已經來到4％，距離4.5％上限已經非常接近，除非通膨持續惡化創新高，否則2023年升息的空間和速度確實會放慢下來，對美國經濟的傷害也會下降，到時候若美股展開中級反彈，尤其是成長性高的科技股強力彈升，對台股也將會有強力的帶動效果。

目前台股還處在信心危機中，對美中惡化，對台海局勢的擔憂，投資人不敢大舉進場，預期指數在12,800～13,300區間打底。

短期自15,475月線下跌到12,629，跌了2,846點、跌幅達18.39％，相較道瓊這段期間大漲3,000點，台股已嚴重超跌，短線蘊釀跌深反彈。