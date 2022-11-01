晶圓代工廠台積電（2330）美國亞利桑那州5奈米廠在今年舉行上樑典禮後，建廠速度加快，預計在12月舉行首批機台進廠典禮，傳出美國總統拜登及眾議院議長裴洛西將親自出席。台積電指出，公司的亞利桑那州晶圓廠約於18個月前動工，建設進度如預期並將於2024年開始量產。今年12月，台積電計畫將邀請包含客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓一同慶祝「首批機台設備到廠（First tool-in）」的重要里程碑。

台積電指出，機台設備到廠意味著廠房已經部分完工，接下來將為遷入第一批用於半導體製造的尖端設備做好準備。至於外傳美國總統拜登將親自出席首批機台進廠典禮的消息，台積電並未正面回應。

亞利桑那廠為台積電首座切入5奈米最先進製程的12吋晶圓廠，獲得美方高度重視。台積電於2020年宣布赴美投資，台積電總裁魏哲家，於2021年6月舉行的線上技術論壇中表示，亞利桑那州的5奈米廠正在興建，預計2024年量產。