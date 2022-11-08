每周仍理賠逾70億元，廣義防疫保單到本月7日，累計已理賠逾1,513億元。金管會8日公布，防疫險到本月7日累計已理賠近299.16萬件，若以今年承保件數487.6萬件來看，理賠率已逾61％，理賠金額1,189.8億元，是今年已收保費的26.2倍，近一周理賠58.4億元，仍看不出理賠金額往下的情況。

疫苗險到7日為止累計理賠77.67萬件，占今年承保241.9萬件的32.1％，累計理賠金額累計近323.61億元，則是今年已收保費的31.8倍，而防疫險加上疫苗險到本月7日累計理賠金額已逾1,500億元。

確診者同住家人從本月7日開始不用再隔離，防疫險的隔理賠賠金額可望下降，但目前的理賠應至少晚一到二周，所以隔離理賠下降效果，應是11月底才可能展現，以此預估，防疫險全年理賠仍是可能逼近1,500億元，疫苗險全年理賠則可能在380～400億元之間。

由於廣義防疫險理賠超乎預期，今年已有六家產險公司完成增資707億元，另外如新安東京海上產、國泰產險等都在規劃第二次增資，亦有公司在評估中。

防疫險已全數停售，且不再有公司敢推出新的保單，承保打疫苗後重症或死亡的疫苗險，目前也只剩下一家產險公司及一家壽險公司還有保單，產險公司只承保續保件及6到18歲的新投保件，壽險公司的防疫險則是團險保單，一般個人則不受理投保。