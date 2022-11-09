王道銀行（O-Bank）與新北國王籃球隊（New Taipei Kings）推出「新北國王聯名簽帳金融卡」，為新北國王第一張與銀行合作發行的聯名卡，持有該卡者買主場賽票、新北國王實體商店與官方線上商城購物都有9折優惠、季後賽優先購票權等等。

王道銀行與新北國王共同舉辦聯名卡發卡記者會，由王道銀行總經理李芳遠及新北國王隊執行長陳信生主持，王道銀行執行副總經理林一鋒、新北國王隊總經理毛加恩及球員楊敬敏、林金榜、蘇士軒皆蒞臨參與，球員們更在新北國王球衣上親筆簽名，將抽獎送給卡友。

王道銀行說，未來持新北國王聯名卡於ibon售票系統線上購買新北國王主場賽票享9折優惠，每次限購4張，享季後賽優先購票權。除了賽票優惠，持新北國王聯名卡於新北國王實體商店刷卡消費，不限金額享9折優惠，於線上商城刷卡消費並輸入卡友專屬優惠代碼，亦享不限金額9折優惠。此外，前100名完成申辦新北國王聯名卡並成功登入王道銀行網路銀行者，還可額外獲得新北國王官方線上商城新台幣100元折價券。

除了卡友限定優惠，王道銀行更推出新北國王聯名卡專屬好禮，王道銀行說，自即日起至2023年1月底止，新北國王聯名卡卡友透過個人專屬連結推薦親友新申辦新北國王聯名卡且被推薦人於成功開戶之次月底前累積刷卡一般消費達新台幣100元以上，即屬推薦成功，累積推薦成功數達20次以上且排名第一名者，可免費使用2023年4月29日新北國王對戰新竹街口攻城獅賽事之貴賓包廂一次，至多可攜帶20位親友同樂。

此外，王道銀行說，2023年3月31日前，於指定消費期間持新北國王聯名卡每月任刷3筆新台幣188元以上之一般消費，即可參加新北國王主場VIP區或A區指定場次賽票抽獎活動，一人中獎，兩人同行；即日起至2023年8月31日止，累積一般消費滿新台幣128,888元者更可參加「新北國王球員簽名球衣」抽獎活動，每卡限領一件，簽名球衣隨機出貨，限量30件。

新北國王聯名卡除了提供多重專屬優惠和好禮，卡友同時亦享有每月不限通路刷卡一般消費1%無上限現金回饋，和一路支持新北國王的鐵粉球迷們共享、共好；此外，2022年12月30日前新申辦王道銀行數位帳戶並完成指定任務，還有機會額外獲得新戶禮最高新台幣486元。