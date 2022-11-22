台股電子股近日相對沉寂，研究機構看好非電族群績優股可發揮穩定軍心效用，凱基投顧重新將美時（1795）納進研究範圍，給予「買進」投資評等，推測合理股價高達353元，潛在漲幅約8成。

美時前三季每股稅後純益（EPS）為10.96元、年增99％，凱基投顧指出，血癌學名藥Lenalidomide單項產品毛利率大於7成，且營收貢獻逐年增加，推估2025年在全美市占率將近10％，已轉型成為國際型高成長製藥公司。

小分子藥物的Revilimid藥價於2005～2020年漲3.7倍，顯示小分子藥物在腫瘤、免疫治療領域享有高成長與高毛利，其學名藥毛利甚至超過生物相似藥。Lenalidomide與原廠達成出貨和解協議，保障出貨分額，不需大規模建廠資本支出，發揮利基型藥物的高毛利優勢。法人研究機構估計，美時2022年EPS為12.47元，年增超過1.2倍，2023與2024年上看19.56元與26元，年增率保持高雙位數幅度。

凱基投顧說明，台灣學名藥廠平均本益比16倍，美時外銷歐美的比重逐年增加，2019～2021年外銷美國比重由27％增至32％，本益比應當逐漸往國際大型學名藥廠或505b2類公司靠近。另外，各國政府獎勵學名藥，癌症、免疫用藥用藥市場2024年達到2,366億美元與361億美元規模，亦為美時高毒性、高活性、高致敏之困難學名藥業務核心，毛利高、競爭性低。綜上所述，美時具國際出海口，生產毛利高利基型藥品，不宜以一般學名藥廠評價，可給予較高本益比。