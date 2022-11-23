美國房市雖有降溫現象，但不至於重跌，因為強勁基本面支撐，市場出現大甩賣機率不大，且觀察第三季財報，REITs獲利基本面及配息持穩，目前利率仍處高位，短期指數震盪整理機率較高，美國房地產目前評價在較低位置，高股利率及具防禦性的特性，續吸引市場資金進駐。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，從產業面來看，10月中下旬房地產公司陸續揭露第三季財報，63％公司財報優於預期、23％持平，且59％公司調高全年財務目標，30％維持全年財務目標。其中工業型房地產，高達83％公司財務數據表現亮眼，最主要是高承租率、新需求訂單及既有的客戶，使得工業型房地產租賃市場租金穩定增長。

就次產業而言，李鈺涵指出，住宅方面大多數租金增長仍然強勁，但增速有些許放緩，主要放緩原因為季節性因素，及受到房地產稅及通膨壓力的影響等宏觀經濟環境因素。特殊型REITs來看，電信公司為滿足客戶5G得需求，就要不斷得擴點，故未來需求會持續成長的。

基地站、資料中心，甚至醫療等具獨特性的房地產，客戶一旦進駐後，比較不容易搬走，換言之這些公司通常穩定收租的能力就相當不錯。5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，未來趨勢擴展下，仍有持續布建的需求，因此具有獲利成長性。

李鈺涵建議，不妨趁勢透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs投資機會，不僅能掌握穩健收益來源，也可掌握不同次產業未來成長增值行情。