世芯-KY(3661)ABF載板新供應商自11月加入供貨，11、12月營收有機會再創新高，且第四季的營收、獲利將明顯優於第三季，世芯-KY今逆勢走揚，股價一度上漲逾2%，股價最高達906元。

世芯-KY的8、9月營收雖創連歷史新高，但因ABF載板遞延交貨，且第三季也新增載板認證費用、認列員工認股選擇權，故第三季單季的營收、獲利不如預期，年初訂下的今年營收美金5億元的目標應無法達成，只是ABF載板新供應商自11月加入供貨。

展望2023年，世芯-KY美國A客戶的貢獻度將是今年的2~3倍，為明年營運注入動能，且也爭取到美國知名客戶與歐洲客戶5奈米的AI/HPC晶片NRE開發案，預估2023年度營收亦能再成長。

世芯-KY由於新認證的載板商將於11月開始供應，且第四季會認列上季遞延的NRE(委託設計)案，故世芯-KY的11、12月營收有機會再創新高，且第四季的營收、獲利將明顯優於第三季。

針對市場關注的美國對大陸晶片禁令升級，世芯-KY目前跟美國商務部新晶片禁制令有關的客戶是璧仞科技的BR100晶片，該專案影響世芯今年營收1~2%，目前已停止出貨，長期來說，世芯-KY擬降低大陸市場的營收比重，並降低單一客戶、市場的集中度。

世芯-KY今年已將擴增日本、台灣、泰國的研發人員，希望能平衡各區域市場的發展。