金管會今年最「佛心」。據金管會三局8日公布最新統計，今年前11月僅銀行局罰鍰9,712萬元，超越去年同期的9,289萬元，保險局到11月僅罰6,670萬元，比去年同期少4,530萬元；證期局含上市櫃公司，前11月共罰5,640萬元，也比去年同期少2,347萬元，若年底前沒有「清倉大罰案」，金管會今年罰鍰恐難破3億元，創四年新低。

目前金管會仍在查核且承諾年底前會裁罰的，僅剩國泰世華銀行資訊系統二次出包案，金管會主委黃天牧已表示會兩案併罰，且讓國泰世華銀了解自己該如何改善，罰度恐不輕，銀行最高罰鍰上限是5千萬元，目前單案最高曾罰3千萬元，國泰世華銀13個月中資訊系統出問題六次，金管會認定的確造成消費者不便，將會開罰，但也可能是人員懲處或限制業務，則金額未必會太高。

另外，先前銀行局透露還有金控大股東「干政」案，仍在查核中，一旦屬實，罰鍰應也是千萬元起跳，因此今年應是銀行局全年罰鍰會破1億元。

過去三年，每年罰鍰都破1億元的保險局，今年前11月罰鍰6,670萬元，去年同期則已有1.12億元，先前透露保險局手中仍有產險防疫保單相關銷售及核保疏失，另外還有壽險與銀行通路間的疏失案等，目前也尚未開罰。

而證期局今年沒有投信內線交易案、也沒有券商的大罰案，因此前11月證券期貨業罰鍰共計2,008萬元，比去年同期的3,586萬元，少1,578萬元，上市櫃公司申報財報未及時及重訊疏失，今年前11月共172件罰案，共罰3,632萬元，亦比去年196案罰鍰共4,401萬元要少。

先前立法院要求證期局了解壽險業前一波金融資產重分類，9月底經理層決定變更經營模式，10月1日重分類，但重訊公告都晚於此二時點，是否要開罰，目前也尚未公告。