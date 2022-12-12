豐興(2015)周一(12月12日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價每公噸上漲300元，廢鋼、鋼筋連3周上升。型鋼產品基價則持續平盤，為連5周持平。目前國際原物行情漲幅擴大，後續盤價漲勢可望延續嗎？豐興經理莊文哲表示，為反應國際原料上漲，國內廢鋼收購價需適當調漲，鋼筋售價為反應成本上升亦適度調漲。不過目前鐵礦砂因大陸封控放寬，提振市場需求預期心理，鋼廠採購心態樂觀，然現實需求仍未強勁浮現，原料短期強勁走勢仍需時間證明。

回顧上周12月5日盤價，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價也每公噸上漲400元，廢鋼、鋼筋連2周上升。型鋼產品基價則持續平盤，為連4周持平。

本周豐興盤價續升，廢鋼、鋼筋雙雙上漲300元，廢鋼收購價在每公噸1.1萬元，鋼筋價格為每公噸2.01萬元，重返2萬元，而型鋼基價則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周由每公噸360美元升至395美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也上漲，由每公噸345美元升至365美元。澳洲鐵礦砂亦從每公噸106.85美元續漲至112.3美元，連6周上揚。

日美國際盤價漲幅擴大，並連3周上揚，豐興表示，美國廢鋼因冬季效應帶動美國國內廢鋼收購價格上漲，加上土耳其持續進場，越南也重返採購行列，激起廢鋼上漲熱度。而日本廢鋼，日幣升值加上越南/韓國重啟積極採購行列，亦推升日廢報價大漲。