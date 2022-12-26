工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)截至11月底尚未施工的工程合約餘額達1176.78億元，儘管市場對高科技及半導體產業景氣後市悲觀，但公司對2023年營運成長仍相對樂觀，並看好毛利率有望續升。

亞翔股價15日觸及38.6元的4年7個月高點，隨後於35.85～37.95元區間高檔震盪。受營運展望續強利多激勵，今（26）日開高後放量勁揚4.76％至38.5元，早盤維持近4％漲勢，表現強於大盤。三大法人上周仍偏多操作，合計買超328張。

亞翔2022年前三季合併營收247.7億元、年增達62.44％，已提前改寫年度新高。歸屬母公司稅後淨利6.86億元、年增達3.61倍，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）3.04元，亦創2006年以來近16年同期高點。

亞翔11月自結合併營收創35.26億元次高，月增4.64％、年增21.76％，累計前11月合併營收316.16億元、年增達57.59％，持續改寫年度新高。公司表示，前11月底簽約金額496.52億元，超越去年全年367.88億元，累計尚未施工的工程合約餘額達1176.78億元。

亞翔總經理暨發言人蔣曉麟表示，今年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。預期第四季各產業貢獻與前三季大致相當，明年台灣榮工比重可能略為下降，亞翔及蘇州比重將有所增加，預期整體毛利率有機會再向上提升。

展望明年，蔣曉麟表示，雖然目前市場對高科技及半導體產業景氣看法非常悲觀，但因客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對明年營收成長看法仍相對樂觀。董事長姚祖驤亦表示，明年業務較多、需要資金較大，若有充裕資金，應會適度調整股利發放率。

對於明年各市場展望，亞翔認為以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀。主要由於美國加強對中國大陸技術封鎖，對明年半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，明年在新加坡及越南將有所收穫。