隨著房企股權融資政策優化，首單人民幣（下同）逾百億級再融資在大陸房地產公司保利發展。在2022年的最後一個交易日（30日），保利發展披露了2023年的定增預案，金額為125億元。

而125億元的募資額也成為房企股權融資政策優化以來，募集資金規模最大的涉房再融資。這也意味著大型房企在股權融資上邁出了一大步。

預案顯示，保利發展擬通過非公開發行股票募集不超過125億元，募集資金擬投向位於廣州、南京、西安等地14個住宅項目的建設，助力「保交樓、保民生」相關的房地產項目。

具體看，這14個住宅專案中，「廣州保利領秀海」計畫總投資金額最大，達到了約67億元，此次募集資金中將有14.5億元用於該項目。此外，「西安保利天匯」和「大連保利城」兩個專案分別擬動用募集資金也超過了10億元。

保利發展表示，本次非公開發行股票募集資金用於建設的14個房地產開發專案，有助於公司進一步提升業務布局，為公司持續發展、積極參與市場競爭提供保障。此外，剩餘的15億補流資金，將進一步優化公司資本結構，促進公司的長期可持續健康發展。

作為大陸領先大型房企，保利發展此次的125億元定增預案無疑有著重要風向標意義。從政策面來看，近期房地產行業可謂暖意融融。中共中央經濟工作會議明確，要確保房地產市場平穩發展。

業內人士表示，房企通過併購重組與再融資，改善資產負債狀況的同時，也募集資金支援保交樓、保民生、保穩定各項工作，也有助於有效防範化解重大經濟金融風險。

而保利發展並非近期首例披露再融資方案的房企。其中華發股份和大名城的非公開發行預案已經股東大會審議通過，陸家嘴的重組預案已收到上交所發出的審核意見函，目前正在積極準備回函中。

此外，目前16家已披露股權融資相關公告的滬市房企中，國有和民營企業數量參半，其中既包括保利發展、陸家嘴和華發股份等9家中央或地方國有企業，也包括世茂股份和大名城等6家民營或外資企業，還有綠地控股1家公眾企業。