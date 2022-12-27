兆利（3548）與富世達（6805）並列為陸資手機品牌摺疊手機軸承供應商，目前國內僅這二家具量產能力，兆利董事長張台沅表示，儘管景氣不佳，陸資品牌廠下的Forcast幾乎沒有變動，由於投資門檻高、供應商稀缺，摺疊軸承應用面展開，張台沅看好陸資客戶有望持續推出新機帶動兆利業績，2023年可望連續第二年成長。

根據兆利統計，NB軸承營收佔25％、監視器達40％、以摺疊手機軸成為主的3C產品占比衝達29％，成為主力產品線之一。兆利董座張台沅表示，因應陸資品牌客戶需求，已經評估在大陸擴建MIM（金屬粉末射出成形）生產據點，主要希望生產技術保密。

張台沅表示，用在手機軸承上的自動化產線一條要價2,000萬人民幣，而且對於原物料管控有嚴苛要求，是資本密集、有技術門檻的產業，台灣具量產能力的公司也只有二家，目前兆利的良率已有明顯進步，他看好摺疊應用將從手機往外擴算，應用會愈來愈廣，看好中長期摺疊軸承的需求，兆利擁少見的供應鏈地位，自認股價委屈。

兆利與現有的陸資品牌廠關係緊密，除了摺疊手機軸承之外，耳機、手錶、筆電等兆利均已經切入，為該陸資品牌廠的主力供應商之一。

2022年即將步入尾聲，因應大陸解封引起的感染數飆升，以及農曆過年及年後的缺工問題，兆利12月提前備庫存，六、日甚至因此而加班，因此法人預期，兆利12月營收表現可望優於11月，不過進入第一季，因工作天數減少，筆電、監視器需求仍舊疲弱，加上今年第一季的比較基期相對較高，因此對明年第一季的營收展望比較保守，恐呈現年、季雙減。

展望2023年，張台沅預期，除了摺疊手機軸承擔綱成長動能之外，兆利的筆電應用主要在商用筆電上，今年在教育、消費性筆電需求確實比較疲弱，但兆利聚焦商用，且今年比較基期比較低，因此看好2023年筆電應用仍持盈保泰。

在匯兌收益助攻之下，兆利今年前三季每股稅後純益達6.94元，前三季獲利已逾2021年全年獲利。