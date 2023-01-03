證交所最新統計，去（111）年12月台股新開戶人數增加17,423人，累計台股總開戶人數達到1,201萬9,053人；而其中，30歲以下12月單月新開戶人數就達12,742人、占比達73.13％。

證交所統計，去年12月台股新開戶數為17,423人，各年齡層新開戶人數分布如下：0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61歲以上及其他（法人）各為增3,352人、增9,390人、增1,589人、增2,472人、增1,505人、減1,244人及增359人。

從上述統計看出，61歲以上投資人新開戶數呈現下滑趨勢，除了之前因證券商展開長久未交易的投資人註銷之外，這是近年來所罕見的情況。正式宣告老年人口在台股交易影響力的式微。

此外，就40歲以下族群來看，合計開戶數占比達到總開戶數的32.89％、近達33％，與證交所官網從110年3月第一個月公告時，占比僅有29.4％相較，40歲以上開戶數占比提升3.49個百分比，年輕族群在台股交易比重正逐月提升中。