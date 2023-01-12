全球動力電池巨擘寧德時代12日晚間公告，預計2022年度淨利為人民幣（下同）291億元至315億元，年增82.66％至97.72％。寧德時代表示，業績與2021年同期相比上升，主要有兩大原因：一、持續實施降本增效措施，加強費用管控，進一步提升公司整體盈利能力。

二、海內外新能源行業快速發展，動力電池及儲能產業市場持續增長。寧德時代作為全球領先的新能源創新科技公司，透過擴大研發投入和創新力道，不斷推出行業領先的產品解決方案和服務，同時加強市場開拓力道及深化客戶合作關係，加上前期布局的優質產能釋放，產銷量明顯提升，推動公司全球市場地位持續領先的同時，達成盈利規模的快速增長。

澎湃新聞報導，寧德時代這次預告的年度利潤數據高於此前市場的預期。近半年內，共有42家機構對寧德時代的2022年度業績作出預測。機構預測2022年寧德時代每股收益11.52元，年增67.54％，預測2022年淨利281.3億元，年增76.57％。