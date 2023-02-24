欣興日前公告2022年每股稅後純益（EPS）高達20.08元，創下歷史新高，然因產業第一、第二季處庫存修正，缺少旺季時的附加價加持，毛利率將較有壓力，綜合各大內外資研究機構對欣興財務預測，2023年EPS從衰退2成至近乎腰斬的估計值都有，主流意見落在11元～16元區間，共識是將較2022年大幅衰退。

摩根士丹利證券從欣興法說會觀察到，許多法人提問都聚焦在第一季是否為全年谷底、並自第二季開始回溫；但欣興經營管理階層並未鬆口確認第一季為谷底，令市場大感失望。此外，根據大摩與其他機構法人的對談，發現部分投資人抱持著需求與定價第二季「不會再跌」的想法，但真實情況是，依據景碩、欣興等的觀點，大摩研判有更多跡象顯示第二季報價恐再季減。

摩根士丹利證券進一步提出，欣興管理階層過往都會提供歷史產能利用率與當季指引，本次卻一反常態、沒有提供，大摩擔心這會許隱含產能利用率極低的風險。根據大摩調查，ABF產業產能利用率目前普遍降至70％～75％，BT載板產能利用率甚至掉到只有50％～60％。