搶攻女神節商機，台北喜來登瞄準「她經濟」，即日起至3月底推出一系列獨寵女性活動，四人同行平日自助餐享8折、比薩屋調酒天天買2送1、以及桃山日本料理新品上市，烘焙坊並設計推出外型華麗又吸睛的「女王皇冠蛋糕」。此外飯店更祭出深受女性喜愛的「舒壓神器」誘客，「寵愛女神」住房專案6,800元起入住可獲贈市價3,990元的「火星計畫迷你輕量筋膜槍組」，再享24小時住宿禮遇與雙人自助早餐，輕量美型的外觀讓女神們在房內即可體驗專業級按摩。

台北喜來登館內自助餐廳十二廚推出「女力月」活動，3月31日前平日周一至周五午餐、下午茶及周一至周四晚餐時段，四人以上且有女性同行用餐，即可享餐價8折優惠。地下一樓「比薩屋」餐廳手工窯烤比薩與道地義式美食向來是用餐小酌之選，除新主廚上任推出多道新菜，包含賽然諾火腿無花果沙拉、佛羅倫斯雞蛋菠菜培根比薩、卡拉布里亞魔鬼雞肉串等，期間推出「天天微醺」特色調酒、啤酒與紅白酒享優惠價外再加碼買二送一，最多可幫消費者省下600元。

懷石料理聞名的日式餐廳桃山3月8日至6月1日推出春季套餐寵愛女神味蕾，精選春季最鮮美的北海道毛蟹搭配若芽與櫻花漬喚醒味蕾。本鮪腹、櫻鱒、紅魽、初鰹刺身感受季旬鮮味。時值肥美的櫻鯛，肉質和味道都達到頂峰，搭配綠竹筍與蕪菁等春蔬將美味推至極致。吸滿高湯精華的日本蠑螺壺燒點綴鮮甜北海道海膽，以及香煎日本A5菲力如奶油般細嫩肉質帶有高雅香氣，與鮮嫩蘆筍、義大利油漬松露並結合日式風味柚子胡椒。海味濃郁的富山灣螢烏賊釜飯以及海瓜子赤味噌湯，大海鮮味雙重奏。最後以鹽漬櫻葉與自慢紅豆餡結合的櫻餅畫上春之饗宴句點。春季套餐每位4,880元＋10％，搭配「天鷹 蜂蜜酒」享85折優惠。

台北喜來登以復古皇室的歐洲風格打造的牛排館安東廳，針對女性愛吃甜點，即日起至3月底前「女性點用套餐享甜點加購優惠價100元」，不論是檸檬塔佐白桃雪酪、蘋果酥派佐焦糖醬還是巧克力熔岩蛋糕都可選擇在餐後一嚐甜蜜。

搶攻女神商機，台北喜來登結合台灣「第一大筋膜槍」品牌火星計畫推出「寵愛女神」住宿方案，即日起至8月31日前住宿每晚6,800元起，即可獲贈網路票選女生最想收到的禮物、市價3,990元的「火星計畫Pisooka 迷你輕量筋膜槍組」。Pisooka主打史上最輕巧的迷你機型，改善按摩槍笨重的傳統印象、350克的重量讓女性也能輕盈隨行，獨特防手震結構再升級，讓手腕零負擔同時以同級最強力道，深層按摩打擊乳酸堆積，讓女神們度假時也能緩解疲勞痠痛、隨時享受專業按摩。

「寵愛女神」住宿方案於官網限量開賣，入住享雙人自助早餐以及13:00提前入住13:00延後退房24小時住宿禮遇。女性消費者於期間入住行政樓層客房或卓越套房，亦可免費體驗Pisooka筋膜槍，讓姊妹出遊逛街逛到鐵腿都不怕。專案數量有限、售完為止。

今年女神節台北喜來登點心房主廚莊光敬設計推出精緻又華麗的「女王皇冠蛋糕」，蛋糕以綿軟的草莓戚風為主體，內餡搭配香甜多汁的新鮮草莓及清爽不膩的手工草莓香緹醬，同時品嚐飽滿鮮果與濃郁奶香，上方鋪上滿滿的新鮮草莓，擺上熠熠生輝的皇冠，超吸睛外觀將掀起IG打卡熱潮，讓女神們品嚐口口莓好、做自己的女王。即日起至3月31日於官網及The Deli販售，每個6吋售價1,890元，三天前預訂並完成付款享早鳥價1,780元。

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