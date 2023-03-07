以人民幣計價，前兩月進出口總值6.18兆元，年減0.8％。其中，出口3.5兆元，增長0.9％，進口2.68兆元，下降2.9％，貿易順差8,103.2億元，擴大16.2％。
期內，東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為人民幣（下同）9,519.3億元，增長9.6％。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為8,510.9億元，下降2.6％。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為7,029.8億元，下降10.6％。
中國2023年前兩月出口表現勝預期，進口則遜於預期。中國海關總署公布，中國今年前兩個月以美元計價，進出口總值8,957.2億美元，年減8.3％。其中，出口5,063億元，跌6.8％，優於市場預期的跌9％，進口3,894.2億元，跌10.2％，遠遜於市場預期的跌5.5％。貿易順差1,168.8億元，擴大6.8％。
以人民幣計價，前兩月進出口總值6.18兆元，年減0.8％。其中，出口3.5兆元，增長0.9％，進口2.68兆元，下降2.9％，貿易順差8,103.2億元，擴大16.2％。
期內，東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為人民幣（下同）9,519.3億元，增長9.6％。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為8,510.9億元，下降2.6％。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為7,029.8億元，下降10.6％。
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