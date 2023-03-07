以人民幣計價，前兩月進出口總值6.18兆元，年減0.8％。其中，出口3.5兆元，增長0.9％，進口2.68兆元，下降2.9％，貿易順差8,103.2億元，擴大16.2％。

期內，東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為人民幣（下同）9,519.3億元，增長9.6％。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為8,510.9億元，下降2.6％。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為7,029.8億元，下降10.6％。

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