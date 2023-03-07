中國2023年前兩月出口表現勝預期，進口則遜於預期。中國海關總署公布，中國今年前兩個月以美元計價，進出口總值8,957.2億美元，年減8.3％。其中，出口5,063億元，跌6.8％，優於市場預期的跌9％，進口3,894.2億元，跌10.2％，遠遜於市場預期的跌5.5％。貿易順差1,168.8億元，擴大6.8％。